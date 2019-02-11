Абдухалимов: мы даже не знаем, сколько ценных рукописей хранят узбекистанцы

"Есть данные, что в различных организациях страны храниться порядка 100 тысяч рукописей, а сколько у населения, мы даже точно не знаем. У нас ведется активная работа по изучению этих документов, сотрудники выезжают в регионы и выкупают ценные экземпляры для пополнения фонда. У нас уже сформирован список наиболее актуальных рукописей, которые мы должны изучить и опубликовать в ближайшие пять лет", — подчеркнул Абдухалимов.
Говоря о кадровом потенциале востоковедческой сферы, доктор исторических наук заметил, что несмотря на специфику и сложности в работе с древними текстами, молодежь активно интересуется этой тематикой.
"Наш коллектив на две трети обновился. Да, не каждый готов целыми днями разбирать тексты на арабском или чагатайском языке, к тому же написанных от руки, но у нас есть выдающиеся ученые, работающие в этой сфере, и они передают свой опыт и знания новому поколению", — добавил ученый.
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