Такие как Алферов — опора нации: ученый из Узбекистана о легендарном физике

На 89-м году жизни скончался физик, лауреат нобелевской премии Жорес Алферов. О его связях с Узбекистаном, а также о значимости его научных открытий Sputnik рассказал кандидат технических наук, сотрудник научно-исследовательского института НПО "Физика-солнце" Шавкат Файзиев.

Он признался, что по работе лично не пересекался с Жоресом Ивановичем, так как сферы их научных интересов были разными.

Фото из личного архива Султанпаши Музафаровой Физик из Узбекистана о том, на что Алферов отдал часть Нобелевской премии

"Мы занимаемся физикой Солнца, в то время как Алферов больше исследовал физику полупроводниковых форм. Однако я знаю многих наших ученых из Узбекистана, кто с ним тесно работал, был у него аспирантом. Он часто приезжал в республику, особенно в советское время", — отметил Файзиев.

Говоря о личности Алферова ученый подчеркнул, что это был человек старой советской закалки. Для которого превыше всего было служение Родине, народу и своему делу.

"Это выдающаяся личность, это опора нации, можно сказать. Его вклад в науку оценен по достоинству. Как часто бывает с лауреатами Нобелевской премии, ученые за свои научные труды получают награду порой спустя десятки лет, пока их знания и открытия не найдут реального практического применения. Так произошло и с Жоресом Ивановичем. Да, конечно он работал вместе с другими советскими учеными, но это не умаляет его достоинств", — заключил Файзиев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.