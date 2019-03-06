Камилов: Афганистан остается одним из важных направлений внешней политики РУ

Министр иностранных дел Узбекистана заявил, что Узбекистан намерен и далее содействовать восстановлению экономической инфраструктуры Афганистана.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Афганистана во главе с советником президента по вопросам нацбезопасности Хамидуллой Мухибом. Стороны обсудили запуск мирного процесса в Афганистане и региональные проблемы.

© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов Советник президента Афганистана по вопросам нацбезопасности Хамидулла Мухиб

Камилов заявил, что Узбекистан намерен и далее оказывать всяческое содействие в восстановлении экономической инфраструктуры Афганистана.

"Советник Хамидулла Мухиб отметил, что участие узбекской стороны в реализации стратегически значимых для Афганистана и его народа проектах в области транспорта, энергетики, образования для молодежи является составной частью и важным условием стабилизации в Афганистане, его включения в региональную экономическую взаимосвязанность", — говорится в публикации.

Ранее руководитель политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре мулла Бародар Ахунд на встрече с Абдулазизом Камиловым отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана будут содействовать не только экономическому развитию Афганистана, но и "созданию необходимых условий для запуска полноценного политического процесса в стране".

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