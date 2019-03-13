Эксперт: Boeing не отзовет самолеты, если только не случится новая трагедия

Мельниченко отметил, что прекращение эксплуатации Boeing 737 Мах приведет к финансовым потерям перевозчиков, которые использовали их. Колоссальные убытки понесет Boeing, а также серьезно пострадает имидж Федерального управления гражданской авиации США.
"Все говорят: почему Boeing не прекратит полеты? Почему США не прекратят полеты? Стоимость самолета - более 120 миллионов долларов, поэтому невыгодно отзывать такие дорогие машины. Ни США, ни Boeing этого делать не будут, если не произойдет, не дай Бог, еще одна трагедия", - считает эксперт.
Стали известны детали переговоров пилотов перед падением самолета в Эфиопии
По словам Мельниченко, ожидалось, что компания Boeing внесет изменения в руководство по эксплуатации и в руководство по обучению пилотов после крушения самолета Lion Air в Индонезии, которая произошла в 29 октября 2018 года. Однако этого сделано не было, и случилась вторая катастрофа.