Отставка главы Казахстана совершенно не означает окончательный уход Нурсултана из власти, напротив, он остается гарантом мирного транзита полномочий. Таккое мнение высказал руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
Притчин об отставке президента Казахстана: Назарбаев не уходит из власти
Во вторник, 19 марта, бессменный лидер независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении к народу республике заявил о своей отставке. При этом он останется в Совете безопасности и в Конституционном свете страны.
По словам Притчина, реформированная политическая система Казахстана предполагает более широкие полномочия Совбеза республики, вполне сравнимые с Правительством.
"После отставки с поста президента Назарбаев никуда не уходит из политики, напротив, он получает довольно широкие полномочия в статусе главы Совета безопасности и председателя правящей партии. Это позволяет ему, благодаря своему авторитету и политическому весу оставаться гарантом спокойного транзита власти в республике", — пояснил востоковед.
По мнению Притчина, главная интрига заключается в том, кого представители казахстанских элит выдвинут в кандидаты на выборах главы государства, и удастся ли Назарбаеву избежать серьезных столкновений между различными группами влияния.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире республиканских телеканалов подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы государства. До выборов обязанности президента будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.