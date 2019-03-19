Притчин об отставке президента Казахстана: Назарбаев не уходит из власти

Отставка главы Казахстана совершенно не означает окончательный уход Нурсултана из власти, напротив, он остается гарантом мирного транзита полномочий. Таккое мнение высказал руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

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Во вторник, 19 марта, бессменный лидер независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении к народу республике заявил о своей отставке. При этом он останется в Совете безопасности и в Конституционном свете страны.

По словам Притчина, реформированная политическая система Казахстана предполагает более широкие полномочия Совбеза республики, вполне сравнимые с Правительством.

"После отставки с поста президента Назарбаев никуда не уходит из политики, напротив, он получает довольно широкие полномочия в статусе главы Совета безопасности и председателя правящей партии. Это позволяет ему, благодаря своему авторитету и политическому весу оставаться гарантом спокойного транзита власти в республике", — пояснил востоковед.

По мнению Притчина, главная интрига заключается в том, кого представители казахстанских элит выдвинут в кандидаты на выборах главы государства, и удастся ли Назарбаеву избежать серьезных столкновений между различными группами влияния.

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