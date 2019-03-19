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Притчин об отставке президента Казахстана: Назарбаев не уходит из власти

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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (6)
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Отставка главы Казахстана совершенно не означает окончательный уход Нурсултана из власти, напротив, он остается гарантом мирного транзита полномочий. Таккое мнение высказал руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Во вторник, 19 марта, бессменный лидер независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении к народу республике заявил о своей отставке. При этом он останется в Совете безопасности и в Конституционном свете страны.

По словам Притчина, реформированная политическая система Казахстана предполагает более широкие полномочия Совбеза республики, вполне сравнимые с Правительством.

"После отставки с поста президента Назарбаев никуда не уходит из политики, напротив, он получает довольно широкие полномочия в статусе главы Совета безопасности и председателя правящей партии. Это позволяет ему, благодаря своему авторитету и политическому весу оставаться гарантом спокойного транзита власти в республике", — пояснил востоковед.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Фотохост-агентство
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке
По мнению Притчина, главная интрига заключается в том, кого представители казахстанских элит выдвинут в кандидаты на выборах главы государства, и удастся ли Назарбаеву избежать серьезных столкновений между различными группами влияния.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Казахстан.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (6)
Теги:
отставка, Нурсултан Назарбаев, Станислав Притчин, Казахстан



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