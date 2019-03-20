Бородавкин: Токаев продолжит политический курс Назарбаева

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин считает, что врио президента Касым-Жомарт Токаев будет добиваться политической стабильности и экономического процветания в стране.

"Токаев будет продолжать политический курс Казахстана как во внутренней политике, так и во внешней. Речь идет об обеспечении политической стабильности в Казахстане, достижении экономического процветания, социальной справедливости", - говорит посол.

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По словам Бородавкина, "Токаев - очень благожелательный человек, открытый к общению, исключительно эрудированный государственный деятель большого масштаба".

"Токаев подготовлен к тому, чтобы взять на себя очень непростые и почетные функции президента Казахстана", - подчеркнул посол.

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Он обратил внимание на то, что у Нурсултана Назарбаева "остаются серьезные рычаги влияния и управления государством", он сохраняет за собой позицию главы Совета безопасности Казахстана, председателя правящей партии "Нур Отан", члена Конституционного совета.