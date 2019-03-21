Грозин рассказал, чего ждать от Казахстана при Токаеве во внешней политике

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ, востоковеда Андрей Грозин полагает, что бывший министр иностранных дел Казахстана, а ныне президент республики Касым-Жомарт Токаев не будет кардинально менять внешнеполитический курс страны.

По словам Грозина, во многом именно Токаев в свое время, возглавляя МИД Казахстана, сформировал тот внешнеполитический курс, которому страна придерживается по сей день.

"Не думаю, что стоит от него ждать каких серьезных перемен в этом направлении. Он вообще человек сдержанный и привыкший принимать взвешенные решения. Что касается его узнаваемости на мировой политической арене, то Касым-Жомарт Токаев был, пожалуй, вторым человеком в Казахстане после Назарбаева. Его знали и в ООН, и на дипломатическом поприще. По сути весь внешнеполитический каркас республики сформировался при его непосредственном участии", — пояснил Грозин в интервью Sputnik Казахстан.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил от своей отставке с поста главы государства 19 марта. Уже на следующий день присягу казахстанскому народу принес новый руководитель республики - Касым-Жомарт Токаев, до этого занимавший пост председателя Сената.

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Сам Нурсултан Назарбаев оставил за собой пост главы Совета безопасности страны, кроме того, он останется лидером правящей партии и членом Конституционного совета республики.