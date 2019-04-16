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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба Президента Узбекистана

Солидные успехи и грандиозные планы: Мирзиёев о договоренностях с Токаевым

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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (16)
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В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент состоялись переговоры в узком и расширенном составе. Шавкат Мирзиёев оценил итоги встречи.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, начиная с торгово-экономических связей и заканчивая экологией и гуманитарно-культурным сотрудничеством.

"У нас по итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% - до 3 миллиардов долларов. Мы в ближайшее время намерены довести этот показатель до 5 миллиардов долларов. К тому же мы будем наращивать сотрудничество в сфере кооперации, защиты водных ресурсов и по всем другим направлениям. Мы разработаем "дорожную карту", а для ее реализации создадим рабочую группу и межправкомиссию во главе с премьер-министрами наших стран. Это придаст новый толчок узбекско-казахстанским отношениям", - подчеркнул Мирзиёев по итогам проведенных переговоров с Токаевым.

Особое значение, по мнению главы государства, имеет открывающийся в Узбекистане Год Казахстана. Это событие позволит еще больше сблизить братские народы и страны.

Выступление президента Узбекистана слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (16)
Теги:
Узбекистан, Казахстан, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев



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