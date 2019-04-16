Экономист о том, как Узбекистан и Казахстан могут нарастить товарооборот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Узбекистан заявил, что Астана и Ташкент до 2020-го года намерены довести товарооборот до 5 миллиардов долларов. Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина рассказала, за счет чего страны могут достигнуть этих цифр и в каких отраслях.

Узбекистан и Казахстан могут нарастить товарооборот за счет зерна и нефти. Также есть договоренности о развитии некоторых производственных отраслей, в первую очередь — сборочных производств автомобилей.

Кроме того, учитывая, что Узбекистан не является членом Евразийского экономического союза, но при этом достаточно серьезно сотрудничает со странами-участницами, ряд товарных позиций может идти через Казахстан, отметила Кузьмина.

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Причем речь идет не о непосредственной торговле с соседней страной, а о переносе некоторых производств в Казахстан.

"Продукцию совместных производств значительно проще перевозить на рынки в первую очередь России и Беларуси. Вполне возможно, что Узбекистан будет возить какую-то часть своей текстильной продукции, у него большие возможности", — отметила Елена Кузьмина.

Здесь может возникнуть конкуренция с китайской продукцией, однако все равно есть сегменты, которые Узбекистан может занять, считает эксперт.

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