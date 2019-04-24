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Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер

Эксперт о регулярных подтоплениях Ташкента: такое не решается по щелчку

Радио
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Директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер прокомментировала очередное затопление ташкентских улиц после ливней, прошедших в столице.

Ливневая канализация Ташкента не справляется с огромным потоком воды из-за того, что со временем меняется климат, и на некоторые территории, которые раньше не были подвержены подтоплениям, теперь выпадает большее количество осадков, чем ранее, объяснила эксперт Ирина Генцлер.

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© Instagram/max.vdovin
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"Инфраструктура городов – это очень сложная тема, требующая комплексного подхода, модернизации и крупных инвестиций. Но власти Узбекистана активно решают эту проблему - в республике создано Агентство по урбанизации, международные организации делятся своим опытом. В стране идет колоссальная работа над очень важным документом – стратегией урбанизации Узбекистана. В этом документе будут отражены многие вопросы, связанные с повышением качества городской среды", - рассказала Генцлер.

Эксперт назвала этот документ важным в стратегическом социально-экономическом развитии страны, затрагивающим самые важные аспекты жизни общества.

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В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В результате столичные жители столкнулись в среду, 24 апреля, с коллапсом на дорогах - Ташкент просто утонул, а соцсети заполонили снимки дорог, на которых машины стоят в пробках, затопленные наполовину.

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