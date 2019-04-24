Кто виноват в ташкентском потопе: хокимият назвал свою версию

Жители города недобросовестно относятся к чистоте и мусору - все сливы закрыты отходами.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Пресс-служба хокимията Ташкента рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, почему улицы столицы продолжает затапливать водой при каждом ливне.

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По их мнению, это происходит из-за мусора, который жители города бросают в арыки и ливневые стоки.

"Службы хокимията стараются максимально очищать улицы от мусора, однако некоторые переходы (арыки) все равно заполняются бутылками и другими отходами", - сообщили в пресс-службе.

Также, по их словам, в 40 точках Ташкента уже ликвидированы затопления. В настоящее время свыше 50 единиц техники работают на улицах города.

Создан специальный штаб рабочей группы по устранению затоплений.

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Напомним, сегодня во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.

© Пресс-служба хокимията Ташкента Ликвидация последствий наводнения в Ташкенте

В эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

© Пресс-служба хокимията Ташкента Ликвидация последствий наводнения в Ташкенте

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.