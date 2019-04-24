Разбитые стекла, помятые крыши: в Ташкенте падают деревья

Упала огромная чинара, которая задела около семи машин, припаркованных рядом: выбиты стекла, помята крыша.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В Ташкенте продолжаются ливни и ураганы - пользователи соцсетей теперь пишут о упавших деревьях.

© Даракчи Огромные деревья повалило в Ташкенте

Одно из самых сильных происшествий случилось рядом с Вестминстерским университетом. По словам жителей города, там упала огромная чинара, которая задела около семи машин, припаркованных рядом.

© Даракчи Огромные деревья повалило в Ташкенте

Судя по снимкам, которые выложили в соцсети, некоторые автомобили сильно повредило: стекла выбиты, раздавлена крыша.

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Также на одной из улиц дерево упало таким образом, что полностью перекрыло движение.

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Напомним, сегодня во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.

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Пресс-служба хокимията Ташкента рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, почему улицы столицы продолжает затапливать водой при каждом ливне: жители города бросают мусор в арыки и ливневые стоки.

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В эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.