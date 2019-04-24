Разбитые стекла, помятые крыши: в Ташкенте падают деревья

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В Ташкенте продолжаются ливни и ураганы - пользователи соцсетей теперь пишут о упавших деревьях.
Одно из самых сильных происшествий случилось рядом с Вестминстерским университетом. По словам жителей города, там упала огромная чинара, которая задела около семи машин, припаркованных рядом.
Судя по снимкам, которые выложили в соцсети, некоторые автомобили сильно повредило: стекла выбиты, раздавлена крыша.
Ташкент утонул: жители города недовольны >>
Также на одной из улиц дерево упало таким образом, что полностью перекрыло движение.
Автобус-ковчег: общественный транспорт Ташкента против дождя - видео >>
Напомним, сегодня во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.
Венеция или уже Атлантида: снова затопленный Ташкент – видео >>
Пресс-служба хокимията Ташкента рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, почему улицы столицы продолжает затапливать водой при каждом ливне: жители города бросают мусор в арыки и ливневые стоки.
Кто виноват в ташкентском потопе: хокимият назвал свою версию >>
В эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.