Куртов: демаркация это всегда долгий и сложный процесс

По мнению эксперта, ранее вопросы границ в Центральной Азии находились в "подвешенном состоянии" для всех пяти государств. Это связано с тем, что часть границ пролегало на малонаселенных территориях, где конфликтов возникать и не могло. Но проблемы деления территорий, исторических границ и национальных фобий в густонаселенных областях были всегда.
С введением четких границ, прохождением таможни, конфликты стали появляться "по нарастающей". В связи с этим стали активно вестись переговоры по демаркации и делимитации границ.
Разные чтения карт делают процесс переговоров по определению границ страны невероятно сложным. Благодаря терпению и взаимным компромиссам, страны придут к согласию и успешно завершат процесс межевания территорий.
Как сообщалось ранее в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где поднимался этот вопрос. Также над над демаркацией границы Узбекистан работает и с Казахстаном.