Богданов: узбекским коммерческим банкам нужен контроль со стороны ЦБ

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов уверен, что определенный контроль со стороны Центробанка Узбекистана за коммерческими финорганизациями необходим, причем это пойдет на пользу и в области повышения инвестиционной привлекательности страны.

На обсуждении в законодательной палате Олий Мажлиса проекта поправок о деятельности ЦБ некоторые парламентарии высказались против избыточного, по их мнению, контроля со стороны финансового регулятора за деятельностью коммерческих банков. Депутаты выразили опасения, что это отпугнет инвесторов.

Российский эксперт уверен, что Узбекистану нужно приводить финансовую и банковскую систему в порядок, поэтому контроль со стороны ЦБ вполне логичен.

"Видимо, есть несоответствия в законодательстве, которые нужно устранить. Надо понимать, что коммерческие банки не могут действовать только в своих финансовых интересах – у них есть социальные обязательства, нюансы с кредитованием населения и предприятий. От их деятельности также зависит стабильность всей финансовой системы. Понятно, что они хотят большей самостоятельности, но контроль, как он есть в РФ и многих странах мира, со стороны Центробанка необходим", — подчеркнул Богданов.

Эксперт добавил, что негативных последствий для инвестклимата ожидать не следует, напротив — иностранные компании и банки заинтересованы в стабильной финансовой системе и минимальных рисках.

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