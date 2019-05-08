Богданов: узбекским коммерческим банкам нужен контроль со стороны ЦБ

На обсуждении в законодательной палате Олий Мажлиса проекта поправок о деятельности ЦБ некоторые парламентарии высказались против избыточного, по их мнению, контроля со стороны финансового регулятора за деятельностью коммерческих банков. Депутаты выразили опасения, что это отпугнет инвесторов.
"Видимо, есть несоответствия в законодательстве, которые нужно устранить. Надо понимать, что коммерческие банки не могут действовать только в своих финансовых интересах – у них есть социальные обязательства, нюансы с кредитованием населения и предприятий. От их деятельности также зависит стабильность всей финансовой системы. Понятно, что они хотят большей самостоятельности, но контроль, как он есть в РФ и многих странах мира, со стороны Центробанка необходим", — подчеркнул Богданов.
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