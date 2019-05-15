Лихачев: АЭС в Узбекистане – наиболее приоритетный проект для "Росатома"

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на открытии энергетического форума и выставки в Ташкенте, отметил, что для России атомный проект в Узбекистане останется наиболее приоритетным из всех зарубежных.

По словам Лихачева, за минувший год, с момента достижения договоренностей о строительстве, уже проделана большая работа, хотя есть немало вопросов для обсуждения.

"Уже многое сделано – выбрана площадка под строительство будущей атомной станции, началась подготовка необходимых кадров. Сейчас перед нами стоит задача привлечь как можно больше узбекских предприятий для максимальной локализации строительных работ АЭС. Кроме того, необходимо обсудить социальные и экономические аспекты данного проекта, а также механизмы внедрения передовых российских технологий в сфере энергетической безопасности", — подчеркнул гендиректор "Росатома".

В Ташкенте в эти дни проходят сразу две крупные международные выставки : "Power Uzbekistan 2019", а также форум "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019". По словам Алексея Лихачева, ему отрадно, что в рамках этих ставших уже традиционными мероприятий особое внимание впервые уделено атомной энергетике.

Выступление главы "Росатома" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.