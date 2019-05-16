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Коженов: данные о миграционном учете не отображают реального положения дел

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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что официальная статистика постановки на миграционный не может считаться объективным показателем количества работающих иностранцев в РФ.

Недавно Главное управление по вопросам миграции МВД РФ заявило, что свыше 17,7 миллиона человек были поставлены на миграционный учет в России в 2018 году. Также в управлении сообщили, что в 2018 году было оформлено 1,67 миллиона патентов для иностранцев и лиц без гражданства.

© Sputnik / Jesus Alvarado
Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал Sputnik Таджикистан, как стоит воспринимать эти довольно внушительные цифры. По словам эксперта, не стоит слепо доверять "сухой" статистике. Исходя из нее можно только приблизительно оценить количество иностранных рабочих, находящихся в РФ.

А получается так потому, что многие из приезжающих на заработки встают на учет несколько раз и благодаря этому цифры изрядно завышены. 

"Цифры миграционного учета - это не конкретные люди, это статистика", - заявил эксперт.

Вадим Коженов отмечает, что количество в 18 млн зарегистрированных мигрантов не является таковым и завышено примерно в три раза.

В последнее время в России все больше регионов запрещают работу мигрантов в определенных областях и профессиях. 

Какие должности "запрещены" приезжим иностранным гражданам в Якутии и других регионах России - в инфографике.

Теги:
Нелегальная миграция, незаконная миграция, Миграция населения, трудовая миграция, Миграция



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