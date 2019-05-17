Эксперт Group-IB объяснил, как "покупались" голоса в шоу "Голос. Дети"

По словам эксперта, такой практики не наблюдалось в голосовании на предыдущих шоу "Голос. Дети", которые тоже были проанализированы специалистами Group-IB.

"В этот раз действительно мы выявили автоматическую "накрутку", то есть это автоматические звонки со стационарных телефонных номеров, и такую же автоматическую "накрутку" через смс-голосование", ― сообщил Артемов для Sputnik Беларусь.

Как утверждает специалист, на данный момент существуют десятки, если не сотни компаний, которые предоставляют услуги подобной "накрутки". Им под силу под заказ устроить массовую рассылку или "обзвон" на указанный номер. Такие компании легко найти в любом интернет-поисковике по простым запросам.

Group-IB обещала опубликовать подробный отчет к концу месяца.

© Sputnik / Нина Зотина Нагиев высказался об отмене результатов "Голос. Дети"

Напомним, что Первый канал принял решение аннулировать результат шестого сезона проекта "Голос. Дети" , так как компания Group-IB заявила о массированной автоматизированной отправке СМС в пользу участницы Микеллы Абрамовой.

Ранее, ситуация с финальным голосованием на шоу вызвала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.