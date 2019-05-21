Ищенко: США и Евросоюзу неинтересно обсуждать украинские "гадости"

Президент Центра системного анализа и мониторинга Ростислав Ищенко уверен: Россия и не рассчитывала на то, что в Совбезе ООН состоится обсуждение украинского закона о государственном языке.

Совбез ООН не стал включать в повестку заседания вопрос о языковом законе на Украине, за его внесение отдали свои голоса лишь пять государств. А США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал такое решение, подчеркнув, что "на Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция".

То, что это обсуждение не состоится, было понятно заранее, считает российский политический эксперт Ростислав Ищенко.

"Те же США и тот же самый Евросоюз Украину патронируют. Им совсем неинтересно обсуждать "гадости", которые делает подконтрольный им режим. Во-вторых, у Совбеза есть достаточно красивый вариант ухода. Можно сказать, что закон ― это внутреннее дело Украины, а Совбез занимается проблемами международной безопасности", ― отметил Ищенко в беседе на радио Sputnik Беларусь.

По его мнению, предложение со стороны России созвать Совет безопасности ― это демонстрация того, что она начинает активно защищать права русских за рубежом, и это касается не только Украины.

Напомним, закон о государственном языке предусматривает использование исключительно украинского языка буквально во всех областях жизни: в органах госвласти, образовательных и медицинских учреждениях, в супермаркетах и заведениях общепита, в судах, армии, правоохранительных структурах, в ходе предвыборной кампании и референдумов.

При этом действует исключение для английского и других языков стран Евросоюза.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, это значит, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.