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Советник главы Росавиации Елена Михеева
Фото из личного архива Елены Михеевой

Михеева: авиакомпании РФ еще выбирают "маршруты-треугольники" в Узбекистан

Радио
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Авиационные власти России и Узбекистана договорились о взаимных полетах по так называемой схеме "треугольник". "Узбекистон хаво йуллари" в основном летают через Москву и Сант-Петербург, российские перевозчики заявки на маршруты в республику еще не подавали, отметила советник главы Росавиации Елена Михеева.

По словам представителя российского авиационного ведомства, регулятор рассматривает только запросы от самих компаний и не дает каких-либо собственных рекомендаций по этому поводу.

"Пока заявок на конкретные маршруты по схеме "треугольник" от российских авиаперевозчиков не поступало. В любом случае, решение должно приниматься по согласованию узбекской и российской стороны. Что касается "Узбекских авиалиний", то национальный перевозчик в основном выполняет рейсы через российские столицы – Москву и Сант-Петербург", — отметила Михеева.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет
© Sputnik / Максим Блинов
Воздушный "треугольник": о чем договорились авиаторы России и Узбекистана
Она добавила, что вероятнее всего выполнять полеты по этой схеме буду компании уже работающие на узбекском направлении — "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии".

При этом в ходе переговоров авиационных властей стороны не смогли договориться о свободном выборе частот российскими авиакомпаниями. данный вопрос будет решаться поэтапно.

Комментарий советника главы Росавиации слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
гражданская авиация, Узбекистон хаво йуллари, Росавиация, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Узбекистан



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