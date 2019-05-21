Авиационные власти России и Узбекистана договорились о взаимных полетах по так называемой схеме "треугольник". "Узбекистон хаво йуллари" в основном летают через Москву и Сант-Петербург, российские перевозчики заявки на маршруты в республику еще не подавали, отметила советник главы Росавиации Елена Михеева.
Михеева: авиакомпании РФ еще выбирают "маршруты-треугольники" в Узбекистан
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По словам представителя российского авиационного ведомства, регулятор рассматривает только запросы от самих компаний и не дает каких-либо собственных рекомендаций по этому поводу.
"Пока заявок на конкретные маршруты по схеме "треугольник" от российских авиаперевозчиков не поступало. В любом случае, решение должно приниматься по согласованию узбекской и российской стороны. Что касается "Узбекских авиалиний", то национальный перевозчик в основном выполняет рейсы через российские столицы – Москву и Сант-Петербург", — отметила Михеева.