Эксперт об экоаэропортах: главная угроза экологии — выбросы самолетов

В Андижане будет построен первый в стране экоаэропорт, за основу взята воздушная гавань в Шеньчжене.

"Летучая рыба Шеньчжена" - именно так местные жители и туристы прозвали новый терминал аэропорта "Шеньчжень Баоань".

Знаменитая китайская воздушная гавань имеет терминал общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Передовым архитектурным решением в строительстве является то, что перекрытия составлены из стеклянных и металлических шестиугольных элементов – "сот", которые и определяют образ здания. Все залы освещаются естественным образом с помощью объединяющих их атриумов.

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев заметил, что подобного рода проекты носят скорее имиджевый и эстетический характер, так как пока современные технологии не способны полностью сделать аэропорты экологичными.

"Экоаэропорт сделать можно, но как обойтись с воздушными судами?! Аэропорт не так портит окружающую среду, как воздушные суда. При взлете и посадке лайнеров от двигателей идут колоссальные выбросы", - говорит Горбачев.

Он отмечает, что помимо здания воздушной гавани есть и другая инфраструктура, которая тоже должна быть экологичной.

Эксперт обращает внимание на то, что, например, установка солнечных батарей - дорогое удовольствие, так как современный аэропорт потребляет не киловатты, а мегаватты энергии.

"Там должно быть три источника бесперебойного питания, это могут себе позволить очень богатые страны", - утверждает Горбачев.

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Напомним, что на данный момент аэропорт Андижана не соответствует международным стандартам и не способен обеспечить посадку самолетов западного производства.