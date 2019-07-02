Эксперт об экоаэропортах: главная угроза экологии — выбросы самолетов

"Летучая рыба Шеньчжена" - именно так местные жители и туристы прозвали новый терминал аэропорта "Шеньчжень Баоань".
Знаменитая китайская воздушная гавань имеет терминал общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Передовым архитектурным решением в строительстве является то, что перекрытия составлены из стеклянных и металлических шестиугольных элементов – "сот", которые и определяют образ здания. Все залы освещаются естественным образом с помощью объединяющих их атриумов.
"Экоаэропорт сделать можно, но как обойтись с воздушными судами?! Аэропорт не так портит окружающую среду, как воздушные суда. При взлете и посадке лайнеров от двигателей идут колоссальные выбросы", - говорит Горбачев.
Он отмечает, что помимо здания воздушной гавани есть и другая инфраструктура, которая тоже должна быть экологичной.
"Там должно быть три источника бесперебойного питания, это могут себе позволить очень богатые страны", - утверждает Горбачев.
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Напомним, что на данный момент аэропорт Андижана не соответствует международным стандартам и не способен обеспечить посадку самолетов западного производства.