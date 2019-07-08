Глава "Узатома": один вложенный в АЭС доллар даст экономике впятеро больше

Гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов рассказал о будущем территории возле строящейся атомной электростанции. При этом затраты на возведение объекта окажут на экономику положительный эффект.

Там, где сейчас пустыня, уже через несколько лет появится городок атомщиков со всей необходимой транспортной и социальной инфраструктурой.

"Мы уже сейчас ведем работы по предварительному проектированию новой железной дороги и автомобильной трассы. Мы построим тут сначала вахтовый городок для строителей – а это не менее 8 тысяч человек, которые будут трудиться на стройплощадке. После запуска АЭС она даст сразу 2,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест, а рядом со станцией вырастет полноценный городок", — рассказал Мирзамахмудов.

Он добавил, что по данным международных исследователей, экономический эффект от введения в строй подобных объектов, помимо непосредственно генерации электроэнергии, как минимум в пять раз превзойдет затраты.

"Как показывает европейский опыт, на каждый потраченный на строительство АЭС доллар экономика получит минимум пять долларов. В этом и проявляется мультипликативный эффект, который придаст новый импульс и развитию региона, и страны в целом", — заключил глава "Узатома".

Изыскательные работы на площадке планируется завершить до конца текущего года, после чего будет заключен контракт на реализацию проекта.

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