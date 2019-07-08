Глава "Узатома": один вложенный в АЭС доллар даст экономике впятеро больше

"Мы уже сейчас ведем работы по предварительному проектированию новой железной дороги и автомобильной трассы. Мы построим тут сначала вахтовый городок для строителей – а это не менее 8 тысяч человек, которые будут трудиться на стройплощадке. После запуска АЭС она даст сразу 2,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест, а рядом со станцией вырастет полноценный городок", — рассказал Мирзамахмудов.
"Как показывает европейский опыт, на каждый потраченный на строительство АЭС доллар экономика получит минимум пять долларов. В этом и проявляется мультипликативный эффект, который придаст новый импульс и развитию региона, и страны в целом", — заключил глава "Узатома".
Изыскательные работы на площадке планируется завершить до конца текущего года, после чего будет заключен контракт на реализацию проекта.
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