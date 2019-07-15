Лукьянов: Узбекистан очень избирателен в выборе инвесторов

Узбекистан намерен передать свыше 50 месторождений с падающей добычей нефти под разработку иностранным компаниям в виде риск-сервис контрактов.

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Эксперт считает, что такая форма сотрудничества в первую очередь поможет привлечь новые технологии в Узбекистан. Оно поможет получить дополнительные средства и большую выгоду, даже при условии разделения прибыли, поскольку с технологиями зарубежных партнеров объем добычи будет гораздо больше.

По мнению Лукьянова многие технические средства Узбекистану бы было сложно приобрести в одиночку. Если в этой ситуации рассматривать Россию, которая долгие годы является традиционным стратегическим партнером для Узбекистана, то тут все будут в выигрыше.

В этом отношении, присутствие РФ на растущем центральноазиатском рынке только увеличится. Более того, Узбекистан может сотрудничать и с "азиатскими" соседями, о чем не раз заявлял президент страны.

Как считает Лукьянов Узбекистан очень избирателен в выборе инвестора. У руководства страны есть время, есть возможность выбирать.