Автоэксперт объяснил, почему тонировка не спасает от жары

Независимый автоэксперт Алексей Шарапов опроверг распространенное мнение, что тонировка может спасти от высоких температур.

Узбекистан вновь ждет аномальная жара, и перед автомобилистами снова остро встанет вопрос: как защитить салон машины от высоких температур и солнечных лучей. Некоторые считают, что выход — это тонировка.

Независимый автоэксперт Алексей Шарапов предупредил: она спасает от солнечных лучей и назойливых взглядов в пробке, но не от жары.

"Когда вы надеваете темные очки, то вам просто лучше видно — солнце не слепит глаза, а в машине все наоборот: тонировка мешает, вы просто становитесь опасны на дороге, — заявил Шарапов в эфире Sputnik Узбекистан. — По моему мнению, тонировка является исключительно опасной".

По словам эксперта, заводские стекла — стандартно атермальные, отсекают некоторое количество солнечных лучей. Он также посоветовал пользоваться кондиционерами и периодически проветривать машину.

Напомним, в республике действую строгие требования по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено нарушать параметры, влияющие на безопасность их эксплуатации. Так, штраф за использование транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту, составляет 5 068 250 сумов.

Разрешение на затемнение машины стоит немало: физическим лицам нужно заплатить 18 245 700 сумов (90 МРЗП), юридическим — 24 327 600 сумов (120 МРЗП).