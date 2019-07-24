Счастье было недолгим: в Узбекистан возвращается аномальная жара

Синоптики предупреждают: конец июля и весь август будет очень жарким.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Несмотря на то, что в ближайшие дни в Узбекистане установится приятная прохладная погода - уже с конца этой недели республику снова ждет аномальная жара, сообщает Узгидромет.

Синоптики предупреждают: конец июля и весь август будет очень жарким.

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Напомним, вчера стало известно, что в ближайшие пару дней в Узбекистане будет прохладно - температура составит всего 32 градуса днем, а ночью - плюс 18 градусов.

А вот аномальная жара длится в Узбекистане уже вторую неделю без перерыва и даже установила новые рекорды.

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Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году - всего 39,6 градусов.

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.