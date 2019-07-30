Эксперт: либерализация валютного режима уничтожит черный рынок

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Олег Буклемишев рассказал как либерализация валютного режима в Узбекистане отразится на черном рынке.

Член Либерально-демократической партии Узбекистана, сотрудник Банковско-финансовой академии Дилшод Рахмонов предложил легализовать валютчиков. Такую инициативу депутат озвучил во время обсуждения предвыборной программы УзЛиДеП.

Рахмонов привел в пример страны, где уменьшается преступность за счет изменения статуса "черных менял".

Олег Буклемишев, считает что либерализация валютного режима является наилучшей мерой по устранению черного рынка. Такой опыт уже применялся в большинстве иностранных государств. На их территории отсутствуют черные рынки, поскольку вся валютная деятельность происходит легально.

Более того, такую инициативу можно реализовать за вполне небольшой срок. Однако для данного шага нужно иметь стабильную и уверенно растущую экономику. Тогда валюта будет укрепляться, а граждане будут спокойно хранить в ней сбережения. В противном случае, никакие запретные меры не помогут с незаконными валютными операциями.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.