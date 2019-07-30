Эксперт: либерализация валютного режима уничтожит черный рынок

Член Либерально-демократической партии Узбекистана, сотрудник Банковско-финансовой академии Дилшод Рахмонов предложил легализовать валютчиков. Такую инициативу депутат озвучил во время обсуждения предвыборной программы УзЛиДеП.
Рахмонов привел в пример страны, где уменьшается преступность за счет изменения статуса "черных менял".
Олег Буклемишев, считает что либерализация валютного режима является наилучшей мерой по устранению черного рынка. Такой опыт уже применялся в большинстве иностранных государств. На их территории отсутствуют черные рынки, поскольку вся валютная деятельность происходит легально.
После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.