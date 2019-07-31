Эксперт рассказал, как снизить уровень безработицы и миграции

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, как можно снизить уровень безработицы в Узбекистане, а также сократить количество граждан, выезжающих на заработки за рубеж.

По данным Минтруда, уровень безработицы в Узбекистане составил 9,1% к экономически активному населению. В сравнении с показателями прошлого года, данная цифра стала меньше на 0,2%. Также число выезжающих за рубеж для трудовой деятельности снизилось на 1,9% по сравнению с 2018 годом.

Василий Колташов считает, что к улучшению условий труда привело, в первую очередь, создание новых предприятий и рабочих мест. Как правило, на ситуацию часто влияет обучение и подготовка сотрудников прямо на предприятии.

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Обычно предприятия не берут на себя ответственность за обучение работников, так как это зачастую связано с финансовыми затратами. Однако государственные субсидии, а также повышенная активность учебных заведений могут решить эту проблему.

Однако, эксперт считает, вопрос в том, насколько долго продлится такое экономическое оживление. Уровень миграции действительно снижается. Причина этому - конкуренция за рабочую силу.

"Это вопрос к местным работадателям. Если они готовы платить больше и предлагать лучшие условия труда, они будут получать больше местных работников на своих предприятиях", - сказал Колташов для Sputnik Узбекистан.

Страны, в которых переходили масштабные переселения из сельской местности в город, всегда имели высокий уровень безработицы, так как рынок достаточно тяжело "переваривал" эту рабочую силу. Ускорить процесс смогли только государственные программы обучения. В ЦА в этом вопросе успешен Казахстан. Но все же там никогда не было большого потока миграции, сопоставимого с соседними странами.

Эксперт считает, что этот опыт нельзя повторить, как нельзя повторить и опыт в инвестиционной политике. Ведь в Узбекистан только недавно стали приходить крупные инвестиционные потоки, что тоже позитивно сказыватся на создании рабочих мест в республике.