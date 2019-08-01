Лукашенко назвал главную "фишку" визита Мирзиёева в Беларусь

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев находится в Минске с официальным визитом. Мероприятию предшествовал I Форум регионов двух стран, по результатам которого подписано несколько десятков прямых соглашений.

"Самое главное ― ваша инициатива о том, чтобы и низы ― регионы ― завязать в сотрудничестве, — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Шавкатом Мирзиёевым. — Это, наверно, самая фишка этого визита ― то, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров на сотрудничество, это главное".

По мнению белорусского лидера, дело президентов в этом плане — открыть дорогу, что и было сделано, пишет Sputnik Беларусь. Дальше "по этой дороге пойдут те, кто должен выполнять решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси".

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Лукашенко также отметил, что Ташкенту и Минску удалось полностью перевернуть отношения: за последние два года сделано гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет отношений между странами.