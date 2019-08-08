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Виктор Духовный
© Новости Узбекистана

Мелиоратор: Узбекистану необходимо наладить учет оросительной воды

Радио
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Директор НИЦ Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, мелиоратор, профессор Виктор Духовный рассказал, как Узбекистану решить проблему дефицита воды.

Узбекистан попал в список стран с высоким дефицитом воды. Республика находится на 25-м месте в рейтинге.

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По мнению Виктора Духовного, самым большим вопросом для государства является рациональное использование оросительной воды.

"Здесь нужно принимать комплекс очень напряженных мер, в первую очередь, налаживать учет оросительной воды, управление этой водой - то, чем страдает не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия", - объясняет эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Мелиоратор отмечает, что существует программа водосбережения, которая не работает, так как каждая страна с осторожностью подходит к уменьшению своих водозаборов.

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"К сожалению, отсутствует понимание того, что к 2030-2035 годам регион будет иметь меньше воды. Мы все время об этом пишем, но пока единых мер не получается", - сказал профессор.

Он напомнил, в прошлом году Шавкат Мирзиёев призвал всех президентов стран ЦА разработать программу рационального использования водных ресурсов. 

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Теги:
вода, Узбекистан, Центральная Азия



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