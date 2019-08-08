Мелиоратор: Узбекистану необходимо наладить учет оросительной воды

Узбекистан попал в список стран с высоким дефицитом воды. Республика находится на 25-м месте в рейтинге.

По мнению Виктора Духовного, самым большим вопросом для государства является рациональное использование оросительной воды.

"Здесь нужно принимать комплекс очень напряженных мер, в первую очередь, налаживать учет оросительной воды, управление этой водой - то, чем страдает не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия", - объясняет эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Мелиоратор отмечает, что существует программа водосбережения, которая не работает, так как каждая страна с осторожностью подходит к уменьшению своих водозаборов.

"К сожалению, отсутствует понимание того, что к 2030-2035 годам регион будет иметь меньше воды. Мы все время об этом пишем, но пока единых мер не получается", - сказал профессор.

Он напомнил, в прошлом году Шавкат Мирзиёев призвал всех президентов стран ЦА разработать программу рационального использования водных ресурсов.