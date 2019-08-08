Глава Департамента туризма Кыргызстана: мы обеспечим безопасность гостей страны

Директор Департамента туризма Кыргызстана Максат Дамир уулу рассказал, влияет ли сложившаяся в Кыргызстане ситуация на туристический поток.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш была совершена неудачная попытка задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, штурм его дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из силовиков погиб. Пострадали несколько десятков человек. Ситуация продолжает накаляться.

По словам Максата Дамир уулу, иностранные туристы пока не отказывались от путевок в республику.

"По данным туристических компаний, иностранные туристы пока не отказываются от туров в Кыргызстан, однако есть определенная обеспокоенность. Пока люди просто запрашивают больше информации об обстановке в стране", — сказал Дамир уулу Sputnik Кыргызстан.

Он отметил: если находящимся в республике туристам понадобится помощь в безопасном передвижении по стране, Департамент туризма совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) готовы ее обеспечить.

Сегодня примерно в 16.30 по местному времени в Кой-Таше началась стычка милиции с оппозиционерами. Сотрудники правоохранительных органов применяли светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни. Спустя примерно два часа гражданские отогнали милицейский кордон.