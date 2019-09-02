Рахимов про "нерезиновый Ташкент", или Почему узбекистанцы едут в КР

Эксперт отметил, что Узбекистан - самая большая по численности страна в ЦА. Это приводит к тому, что узбекистанцы доминируют на рынке труда в России, даже несмотря на льготы для граждан Кыргызстана, которые получены после вступление страны в ЕАЭС.

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Более того, в Узбекистане есть политика регуляции внутренней миграции. Как говорится, "Ташкент не резиновый", и многие узбекистанцы не могут получить работу внутри страны. Зарплаты в южных регионах РУз меньше, чем в развитых центрах, и меньше, чем в южных областях Кыргызстана. Поэтому растет число граждан Узбекистана, которые приезжают на сезонные сельскохозяйственные работы в КР.

"Рыба ищет там, где глубже, а человек - где платят больше", — сказал Рахимов в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Кыргызстан - та территория, куда действительно приезжают работать узбекистанцы. И это факт. Эксперт считает, что необходимо закладывать системообразующие "законодательные блоки", чтобы миграционная работа была прозрачной, чтобы никто не смог "обидеть" права мигрантов, при этом не повышая уровень безработицы среди местного населения.