Рахимов про "нерезиновый Ташкент", или Почему узбекистанцы едут в КР

Эксперт отметил, что Узбекистан - самая большая по численности страна в ЦА. Это приводит к тому, что узбекистанцы доминируют на рынке труда в России, даже несмотря на льготы для граждан Кыргызстана, которые получены после вступление страны в ЕАЭС.
Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать >>>
Более того, в Узбекистане есть политика регуляции внутренней миграции. Как говорится, "Ташкент не резиновый", и многие узбекистанцы не могут получить работу внутри страны. Зарплаты в южных регионах РУз меньше, чем в развитых центрах, и меньше, чем в южных областях Кыргызстана. Поэтому растет число граждан Узбекистана, которые приезжают на сезонные сельскохозяйственные работы в КР.
"Рыба ищет там, где глубже, а человек - где платят больше", — сказал Рахимов в эфире радио Sputnik Кыргызстан.