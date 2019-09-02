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Советник министра экономики Кыргызстана Кубат Рахимов
Sputnik / Сергей Пушкин

Рахимов про "нерезиновый Ташкент", или Почему узбекистанцы едут в КР

Радио
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Советник премьер-министра Кубат Рахимов рассказал, почему узбекистанцы все чаще приезжают работать в Кыргызстан.

Эксперт отметил, что Узбекистан - самая большая по численности страна в ЦА. Это приводит к тому, что узбекистанцы доминируют на рынке труда в России, даже несмотря на льготы для граждан Кыргызстана, которые получены после вступление страны в ЕАЭС.

Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать >>> 

Более того, в Узбекистане есть политика регуляции внутренней миграции. Как говорится, "Ташкент не резиновый", и многие узбекистанцы не могут получить работу внутри страны. Зарплаты в южных регионах РУз меньше, чем в развитых центрах, и меньше, чем в южных областях Кыргызстана. Поэтому растет число граждан Узбекистана, которые приезжают на сезонные сельскохозяйственные работы в КР.

"Рыба ищет там, где глубже, а человек - где платят больше", — сказал Рахимов в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Facebook / Василий Колташов
Эксперт рассказал, как снизить уровень безработицы и миграции
Кыргызстан - та территория, куда действительно приезжают работать узбекистанцы. И это факт. Эксперт считает, что необходимо закладывать системообразующие "законодательные блоки", чтобы миграционная работа была прозрачной, чтобы никто не смог "обидеть" права мигрантов, при этом не повышая уровень безработицы среди местного населения.




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