Ректор МИФИ: Узбекистану интересны новые направления в ядерной сфере

В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ, который будет готовить кадры для будущей атомной электростанции. Как проходил набор студентов, по каким направлениям ведется подготовка и каковы перспективы вуза в Узбекистане, в интервью Sputnik рассказал ректор университета Михаил Стриханов.

На первом этапе филиал МИФИ будет готовить специалистов по четырем направлениям, связанным с ядерной энергетикой, физикой и технологиями. Однако не исключено, что в скором времени количество специальностей вырастет.

"Мы проговорили с руководством страны, с министерством энергетики и с председателем правительства Узбекистана, возможность расширения направлений подготовки. Может, в скором времени тут появятся специальности по информационным технологиям, биомедицине и ядерной медицине. Интерес есть", — подчеркнул Стриханов.

Ректор МИФИ подчеркнул, что в этом году студентов набирали со всей республике, а проверку потенциальных учащихся проводили непосредственно специалисты головного вуза, прежде всего, по результатам экзаменов по физике и математике. Стриханов высоко оценил уровень знаний абитуриентов, однако заметил, что есть направления, по которым нужно улучшить подготовку будущих студентов.

"Есть две вещи, на которые стоит обратить особое внимание. Первое - это знание русского языка. Если старшее поколение в Узбекистане русский знает хорошо. то молодежь, к сожалению, не всегда свободно владеет русским языком. Второй момент - это подготовка в школах. Необходимо обеспечить достаточно высокий уровень знаний в физико-математических классах. Но в целом, ребята сильные, у них очень большой потенциал", — заметил ректор МИФИ.

Говоря о порядке подготовки специалистов, Стриханов пояснил, что она будет проводиться так же, как и в ведущих российских вузах этого профиля.

"На первом курсе предусмотрено изучение фундаментальных дисциплин — математики, физики, химии, информационных технологий и иностранного языка. Так, студенты обязательно должны знать три языка - родной узбекский, русский и английский. На старших курсах будет уже профессиональная подготовка в лабораториях, оснащенных современным оборудованием с привлечением практиков, работающих в атомной индустрии. Мы будем приглашать их в Ташкент, организовывать мастер-классы. То есть полностью практикоориентированный подход", — пояснил Стриханов.

Ректор МИФИ добавил, что вуз будет готовить специалистов как минимум трех направлений: непосредственно персонал атомной электростанции, научно-техническую элиту в сфере ядерной физики и ядерных технологий, а также регуляторов, которые будут работать в различных госструктурах и заниматься процессом регулирования атомной сферы, принятием соответствующих законов или регламентирующих документов.

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