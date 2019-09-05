Омар Нессар: северные провинции Афганистана могут взяться за оружие

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар считает, что северные провинции страны могут поднять восстание, если "Талибан" и США успешно проведут переговоры.

Северные провинции Афганистана считают, что США, пойдя на компромисс с боевиками, развяжут руки исламистам и подтолкнут их на новые кровопролития.

Сегодня в Панджшере под руководством сына легендарного командира моджахедов Шаха Масуда собралось большое заседание, участники которого будут решать, что, собственно, делать северу, если США пойдут на сделку с "Талибаном"*.

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Эксперт рассказал, что в долгосрочной перспективе очень сложно прогнозировать ситуацию на севере Афганистана, так как до сих пор до конца неизвестны детали договоренности между США и талибами.

Северные провинции могут консолидироваться, если талибы будут насаждать свои порядки. Велик риск того, что они возьмутся за оружие.

"Хотя сын Шаха Масуда молод, но пользуется большим авторитетом, народ ему доверяет. Вполне возможно, ему удастся воссоздать "Северный Альянс", - отмечает Омар Нессар в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Северный Альянс - объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году. Возглавлял его Ахмад Шах Масуд, этнический таджик, один из самых известных лидеров моджахедов, известный как Панджшерский лев. Вполне вероятно, он бы объединил и возглавил страну, но был взорван смертниками-исламистами в 2001 году, буквально за день до теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

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Противостояние северных провинций и исламистов в лице "Талибана"* является одним из главных политических конфликтов в современном Афганистане.

*Верховный суд России признал "Талибан" террористической организацией.