Ветеринар рассказал, как решить проблему с бродячими животными

Ветеринарный врач, член АНО ВИТАР, ведущий рубрики "Мастер-класс" журнала PetCoвет Андрей Пашкевич рассказал о международной практике работы с бездомными животными, а также поделился личным опытом.

Эксперт считает, что проблема бродячих животных остро стоит практически во всех странах. Как показывает практика, на первом месте всегда находится человеческих фактор. Все должно начинаться с хозяев.

Ранее считалось, что бездомное животное всегда беспородное. Однако на данный момент на улице оказывается множество породистых питомцев. Это происходит потому, что отсутствует четкая система контроля. В первую очередь данной проблемой должно заниматься государство.

Содержание животных в квартире или на участке необходимо контролировать законодательно.

"Если ты завел животное, ты должен его чипировать, занести в базу данных и регулярно делать прививки", - сказал эксперт в разговоре со Sputnik Узбекистан.

Это нужно решать на государственном уровне. Должны существовать специальные службы, которые будут заниматься отловом бродячих собак. Проблему не решить только наличием волонтерских организаций.

Необходимо также открытие приютов, причем не только для содержания животных. Такие организации должны следить за прививками и стерилизацией, а в дальнейшем предлагать животных населению на специальных выставках и мероприятиях.

Сейчас в мире проходят выставки даже беспородных собак. Поможет также привлечение известных артистов, музыкантов для продвижения благого дела.