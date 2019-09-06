Ветеринар рассказал, как решить проблему с бродячими животными

Эксперт считает, что проблема бродячих животных остро стоит практически во всех странах. Как показывает практика, на первом месте всегда находится человеческих фактор. Все должно начинаться с хозяев.
Ранее считалось, что бездомное животное всегда беспородное. Однако на данный момент на улице оказывается множество породистых питомцев. Это происходит потому, что отсутствует четкая система контроля. В первую очередь данной проблемой должно заниматься государство.
Содержание животных в квартире или на участке необходимо контролировать законодательно.
"Если ты завел животное, ты должен его чипировать, занести в базу данных и регулярно делать прививки", - сказал эксперт в разговоре со Sputnik Узбекистан.
Это нужно решать на государственном уровне. Должны существовать специальные службы, которые будут заниматься отловом бродячих собак. Проблему не решить только наличием волонтерских организаций.
Сейчас в мире проходят выставки даже беспородных собак. Поможет также привлечение известных артистов, музыкантов для продвижения благого дела.