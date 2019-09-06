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Андрей Пашкевич
Фото из личного архива Андрея Пашкевича

Ветеринар рассказал, как решить проблему с бродячими животными

Радио
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Ветеринарный врач, член АНО ВИТАР, ведущий рубрики "Мастер-класс" журнала PetCoвет Андрей Пашкевич рассказал о международной практике работы с бездомными животными, а также поделился личным опытом.

Эксперт считает, что проблема бродячих животных остро стоит практически во всех странах. Как показывает практика, на первом месте всегда находится человеческих фактор. Все должно начинаться с хозяев. 

Ранее считалось, что бездомное животное всегда беспородное. Однако на данный момент на улице оказывается множество породистых питомцев. Это происходит потому, что отсутствует четкая система контроля. В первую очередь данной проблемой должно заниматься государство. 

Содержание животных в квартире или на участке необходимо контролировать законодательно.

"Если ты завел животное, ты должен его чипировать, занести в базу данных и регулярно делать прививки", - сказал эксперт в разговоре со Sputnik Узбекистан.

Это нужно решать на государственном уровне. Должны существовать специальные службы, которые будут заниматься отловом бродячих собак. Проблему не решить только наличием волонтерских организаций.

Щенок
© Sputnik / Александр Полегенько
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Необходимо также открытие приютов, причем не только для содержания животных. Такие организации должны следить за прививками и стерилизацией, а в дальнейшем предлагать животных населению на специальных выставках и мероприятиях.

Сейчас в мире проходят выставки даже беспородных собак. Поможет также привлечение известных артистов, музыкантов для продвижения благого дела.

Теги:
зоозащитники, ветеринар, животные, Животные



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