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Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк
© Национальный союз производителей говядины

Эксперт рассказал об успешной модели мясного скотоводства для Узбекистана

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Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал об успешном мировом опыте развития мясного скотоводства. Эксперт предлагает кооперироваться мелким фермерским хозяйствам с крупными предприятиями по откорму и переработке.

По словам эксперта, в большинстве стран мира в мясном производстве давно перешли на кооперационные связи между небольшими фермами и крупными предприятиями.

"К примеру, в США десятки тысяч семей держат стада менее 50 голов. Но они кооперируются с несколькими крупными кормовыми базами, а затем их продукцию выкупают высокотехнологичные перерабатывающие комбинаты. Аналогичная стратегия реализуется и в Казахстане. Думаю, для Узбекистана это было бы оптимальным решением вопроса производства мясной продукции. Кооперация частного сектора с крупным бизнесом в этой сфере позволит существенно увеличить объемы и повысить качество продукции", — пояснил российский эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Сельское хозяйство, мясо, США, Казахстан, Узбекистан



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