Эксперт рассказал об успешной модели мясного скотоводства для Узбекистана

По словам эксперта, в большинстве стран мира в мясном производстве давно перешли на кооперационные связи между небольшими фермами и крупными предприятиями.

"К примеру, в США десятки тысяч семей держат стада менее 50 голов. Но они кооперируются с несколькими крупными кормовыми базами, а затем их продукцию выкупают высокотехнологичные перерабатывающие комбинаты. Аналогичная стратегия реализуется и в Казахстане. Думаю, для Узбекистана это было бы оптимальным решением вопроса производства мясной продукции. Кооперация частного сектора с крупным бизнесом в этой сфере позволит существенно увеличить объемы и повысить качество продукции", — пояснил российский эксперт.

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