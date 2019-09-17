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Андрей Кошкин
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Полковник: укрепление сержантского звания заставит работать над собой

Радио
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, зачем в Узбекистане укрепляют сержантское звено.

Принято постановление президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан".

В соответствии с документом, теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военных и ветеранов вооруженных сил, имеющих высокие профессиональные качества.

Сегодня руководство Узбекистана уделяет большое внимание вооруженным сила, считает эксперт. Те традиции, которые остались от СССР пересматриваются, а из них остаются лучшие проекты и наработки советской армии.

Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За выслугу лет: в Узбекистане учреждены новые воинские звания
Узбекистан также сотрудничали с США в военной сфере. Недавно военнослужащие получили форму, амуницию. Однако, на сегодняшний день Узбекистан все больше работает с РФ. 

Укрепление сержантского звена связано с некоторыми проблемами вооруженных сил. Это значит, что существуют недоработки в управлении низовым звеном. Поэтому принимаются кардинальные меры, которые повысят статус сержантского звания и заставит военнослужащих работать над собой, считает эксперт.

"Сегодня Узбекистан весьма целенаправленно совершенствует свои вооруженные силы и постепенно и кропотливо улучшает работу в тех звеньях где есть нарекания", - подытожил Кошкин.

Теги:
Звание, Военнослужащие



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