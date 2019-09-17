Полковник: укрепление сержантского звания заставит работать над собой

Принято постановление президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан".
В соответствии с документом, теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военных и ветеранов вооруженных сил, имеющих высокие профессиональные качества.
Сегодня руководство Узбекистана уделяет большое внимание вооруженным сила, считает эксперт. Те традиции, которые остались от СССР пересматриваются, а из них остаются лучшие проекты и наработки советской армии.
Укрепление сержантского звена связано с некоторыми проблемами вооруженных сил. Это значит, что существуют недоработки в управлении низовым звеном. Поэтому принимаются кардинальные меры, которые повысят статус сержантского звания и заставит военнослужащих работать над собой, считает эксперт.
"Сегодня Узбекистан весьма целенаправленно совершенствует свои вооруженные силы и постепенно и кропотливо улучшает работу в тех звеньях где есть нарекания", - подытожил Кошкин.