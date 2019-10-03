Эксперт рассказала о российском опыте регулирования рынка психотропных веществ

В Узбекистане обновили список из 78 видов сильнодействующих лекарственных препаратов и психотропных веществ, продажа которых осуществляется по строгим правилам только по выданным разрешениям. Российский эксперт в сфере фармацевтики в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала об аналогичном опыте РФ.

"По сути, варианта контроля в этой сфере два - это продажа по электронным рецептам, либо жестко регулировать оборот в аптеках. В России, к примеру, есть такое понятие как предметно-количественный учет, когда ни один сильнодействующий или психотропный препарат (применяемый чаще всего в качестве эффективного обезболивающего) не может быть продан без соответствующего документа. Более того, в конце каждого месяца проводится ревизия остатков, составляются сметы и все четко контролируется. Электронные рецепты у нас применяются, но пока нормативной базы полной нет, поэтому, преимущественно идет процесс отпуска таких лекарств по бумажным документам. Такого, чтобы какой-то фармацевт отпустил тот или иной препарат без фиксации и документа, исключается. За нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной", — пояснила Неволина.

Узбекистан поэтапно переходит на новый порядок функционирования аптек. Так с 2020 года во всех подобных учреждениях обязательно вводится видеонаблюдение, а с 2021 года - большинство аптек, начиная со столичных, должны будут перейти на электронный документооборот и отпуск лекарств по электронным документам.