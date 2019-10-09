Эксперт: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

США весной следующего года собираются провести в Европе многонациональные учения Defender 2020. Вашингтон осуществит крупнейшую за последние 25 лет передислокацию войск на континент.
Комментируя в интервью Sputnik Эстония это намерение, эксперт Владимир Козин подчеркнул, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.
По его мнению, Россия и Беларусь примут меры противодействия — будет повышена боевая готовность, развернуты дополнительные военные силы.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин ранее выразил мнение, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику. По его мнению, после таких учений значительная ее часть может остаться на территории Польши и прибалтийских государств.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.