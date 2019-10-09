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Эксперт: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

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Член научного совета Национального института исследований глобальной безопасности, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин прокомментировал планы НАТО провести в Европе масштабные военные учения.

США весной следующего года собираются провести в Европе многонациональные учения Defender 2020. Вашингтон осуществит крупнейшую за последние 25 лет передислокацию войск на континент.

Комментируя в интервью Sputnik Эстония это намерение, эксперт Владимир Козин подчеркнул, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.

По его мнению, Россия и Беларусь примут меры противодействия — будет повышена боевая готовность, развернуты дополнительные военные силы.

Вертолеты наносят удар с воздуха по позициям боевиков в рамках учений Центр-2019.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Поэтому американцам надо сто раз подумать, прежде чем устраивать подобного рода провокационные военные учения в непосредственной близости от РФ и РБ", — констатировал эксперт.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин ранее выразил мнение, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику. По его мнению, после таких учений значительная ее часть может остаться на территории Польши и прибалтийских государств.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Теги:
военные учения, Европа, НАТО, США



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