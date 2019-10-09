Джононов: чтобы освободить Афганистан от террористов, нужно поднять его экономику

"Важным фактором стабилизации ситуации в этой стране может послужить формирование региональных транспортных магистралей в рамках сопряжения идеи большого евразийского партнерства, китайской инициативы "Один пояс – один путь" и национальных стратегий других государств-членов ШОС", — сказал Шерали Джононов на круглом столе ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.
Эти проекты помогут нарастить экспортный потенциал афганской экономики, увеличить доходы местных предприятий и домохозяйств, простимулировать выращивание альтернативных сельскохозяйственных культур.
Джононов напомнил, что 5 сентября из Афганистана в Китай отправился первый контейнерный поезд. Напомним, состав из 41 контейнера с полуобработанным камнем минерального талька проследовал транзитом через Узбекистан и Казахстан.
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