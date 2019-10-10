Зачем Азербайджану АЭС – эксперт назвал основную причину

Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал заявление председателя "Росатома" Алексея Лихачева о том, что корпорация окажет помощь Баку в строительстве атомной электростанции.

В Азербайджане изучают вопрос о создании АЭС в стране, и "Росатом" поможет Баку в строительстве станции большой мощности, заявил председатель госкорпорации Алексей Лихачев после завершения встречи президентов РФ Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме.

Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отметил, что строительство АЭС в Азербайджане планировалось еще в 80-е годы, но от этого намерения отказались из-за чернобыльской аварии.

"Сейчас Азербайджан и "Росатом" возвращаются к той же теме, которую активно обсуждали в 80-е годы", — сказал Белогорьев Sputnik Азербайджан

Создание объекта может обойтись в 10 миллиардов долларов, считает эксперт.

"Это действительно дорогое удовольствие, и насколько оно необходимо и эффективно, пока сложно сказать, однако основной резон в том, что топливно-энергетический баланс Азербайджана слишком сильно зависит от газа, даже больше чем в России, а это слишком рискованно для обеспечения энергетической безопасности", ― отметил Белогорьев.

Напоним, в начале сентября прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019-го планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по возведению станции.