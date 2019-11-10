Курманов назвал ключевые направления межпарламентского сотрудничества РФ и РУз

Председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов подчеркнул, что встречи российских и узбекских парламентариев — реальный инструмент эффективной политики.

В Самарканде впервые проходит региональная конференция дискуссионного клуба "Валдай". В первый день состоялась встреча, посвященная развитию двусторонних узбекско-российских отношений.

"Перед парламентами наших стран стоит важная задача — сопровождение и контроль исполнения инициатив и проектов, утвержденных на высшем уровне. Кроме того, на Верхние палаты парламента возложены функции представления регионов, а значит и вопросы межрегионального взаимодействия. Еще одна активно обсуждаемая тема с коллегами из Совета Федерации — паломнический туризм из России", — подчеркнул Алишер Курманов.

Он добавил, что конференции подобно Валдайскому форуму — это начало большого пути. По словам сенатора, экспертное сообществу двух стран играет огромную роль в реализации совместных проектов.

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