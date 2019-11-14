Эксперт: власти и банки должны договориться о борьбе с должниками

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, почему банки не должны использовать государство в качестве коллектора, а государству нельзя отстраняться от борьбы со злостными неплательщиками.

Узбекистанцам в два раза повысили планку долга для запрета на выезд за границу — с 446 тысяч сумов (47 долларов) до 1,1 миллиона сумов (117 долларов). Соответствующее изменения внесены в положение о порядке взаимодействия Бюро принудительного исполнения, МВД и Погранвойск при ограничении выезда за границу должникам.

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что 100 долларов — слишком маленькая сумма, которая сильно сокращает выездной поток.

"Государство и бизнес должны здесь действовать сообща. С одной стороны, банки не должны использовать государство в качестве коллектора, а с другой — государство не должно перекладывать ответственность за борьбу с преступлениями на банки. Необходимо найти равновесный подход, который не угробит банковскую систему: если государство отстраняется от борьбы со злостными неплательщиками, это приведет к тому, что требования к заемщикам ужесточатся. Дойдет до того, что в том числе и нормальные люди не смогут получить кредит, стоимость этих кредитов увеличится. Это будет негативно влиять на экономику, поскольку известно, что кредитование является одним из драйверов экономического роста", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что жесткие меры по отношению к людям, которые не выполняют свои обязательства, тоже могут быть избыточными, поскольку одни не платят из убеждений — просто не хотят, а другие не могут — например, из-за потери работы. В России люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут взять "ипотечные каникулы", предполагающие шестимесячный льготный период, на который можно приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. На это время вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика. "Ипотечные каникулы" в этой связи — правильная мера, заявил Зубец.