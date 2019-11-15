Иванков: Cовет инвесторов в Узбекистане поможет в долгосрочном планировании

В Узбекистане создан Совета иностранных инвесторов при поддержке ЕБРР, который будет сформирован из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.
"Работа такого органа позволяет планировать развитие и инвестиционную политику на долгосрочную перспективу. Ведь очень важно просчитать все моменты, оказать необходимую юридическую, консультативную поддержку потенциальным и действующим участникам рынка. Главное, чтобы в совет входили непосредственно представители бизнеса, представляющие конкретные отрасли, которые знают все нюансы и готовы оказать содействие в решении точечных вопросов", — подчеркнул Иванков.
Он добавил, что подобный механизм общения власти с бизнесом хорошо зарекомендовал себя в России, где президент регулярно проводит встречи с бизнес-сообществом. обсуждая конкретные проекты и приоритетные направления.
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