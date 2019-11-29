Не ждали: Клинцевич о визите Трампа в Афганистан

Клинцевич без оптимизма смотрит на заявление президента США о том, что страна приступила к мирным переговорам с талибами и война будет прекращена.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал неожиданный визит Трампа в Афганистан, назвав его частью "игры".

Клинцевич без оптимизма смотрит на заявление Трампа о том, что страна приступила к мирным переговорам с талибами и война будет прекращена. Потому что известно: последние переходят к мирному политическому процессу только тогда, когда уйдут иностранные подразделения. Это их основное условие.

Напомним, президент США в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским лидером Ашрафом Гани. Он поздравил дислоцированных в республике американских военных с Днем благодарения и заявил, что его прибытие является "сюрпризом".