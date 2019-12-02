Глава ЦИК не исключил появления в Узбекистане оппозиционных партий

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов на встрече с делегацией наблюдателей МПА СНГ рассказал о новом законодательстве, пояснив, почему некоторые положения были изменены или отложены.

"Мы более двух лет готовили этот закон, объездили почти 30 стран, чтобы взять самое передовое. У нас остались, конечно, открытые вопросы, поэтому документ еще будет меняться с учетом новых реалий. К примеру, мы пока не готовы перейти на пропорциональную систему, также мы временно отказались от участия в выборах инициативных групп и представителей органов самоуправления. Мы все отдали политическим партиям", — отметил председатель ЦИК.

Предстоящие в конце декабря парламентские выборы пройдут по новому Избирательному кодексу. Об основных моментах, которые были внесены в этот документ, Мирзо-Улугбек Абдусаломов рассказал на встрече с делегацией Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В первую очередь, пояснил Абдусаломов, эти ограничения связаны с желанием укрепить политические партии в стране, так как пока партийная система республики далека от западноевропейских аналогов.

"Наши партии довольно тяжелы на подъем, они еще не так сильны. Именно поэтому мы решили на время освободить их от конкуренции с другими политическими структурами. Надеюсь, у нас в будущем появятся по-настоящему сильные конкурирующие партии, возможно, и оппозиционные или вообще новые партии. Во всяком случае для их развития мы создали все условия", — добавил глава Центризбиркома.

Обращаясь к и. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерине Голоулиной, Абдусаломов подчеркнул, что Узбекистан будет по итогам выборов ждать компетентной оценки избирательного законодательства и готов в дальнейшем работать над его совершенствованием совместно с международными специалистами.