Глава ЦИК не исключил появления в Узбекистане оппозиционных партий

"Мы более двух лет готовили этот закон, объездили почти 30 стран, чтобы взять самое передовое. У нас остались, конечно, открытые вопросы, поэтому документ еще будет меняться с учетом новых реалий. К примеру, мы пока не готовы перейти на пропорциональную систему, также мы временно отказались от участия в выборах инициативных групп и представителей органов самоуправления. Мы все отдали политическим партиям", — отметил председатель ЦИК.
В первую очередь, пояснил Абдусаломов, эти ограничения связаны с желанием укрепить политические партии в стране, так как пока партийная система республики далека от западноевропейских аналогов.
Обращаясь к и. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерине Голоулиной, Абдусаломов подчеркнул, что Узбекистан будет по итогам выборов ждать компетентной оценки избирательного законодательства и готов в дальнейшем работать над его совершенствованием совместно с международными специалистами.