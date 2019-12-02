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Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК
Sputnik / Дильшода Рахматова

Глава ЦИК не исключил появления в Узбекистане оппозиционных партий

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191202/12922247/Glava-TsIK-ne-isklyuchil-poyavleniya-v-Uzbekistane-oppozitsionnykh-partiy.html

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов на встрече с делегацией наблюдателей МПА СНГ рассказал о новом законодательстве, пояснив, почему некоторые положения были изменены или отложены.

Предстоящие в конце декабря парламентские выборы пройдут по новому Избирательному кодексу. Об основных моментах, которые были внесены в этот документ, Мирзо-Улугбек Абдусаломов рассказал на встрече с делегацией Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Мы более двух лет готовили этот закон, объездили почти 30 стран, чтобы взять самое передовое. У нас остались, конечно, открытые вопросы, поэтому документ еще будет меняться с учетом новых реалий. К примеру, мы пока не готовы перейти на пропорциональную систему, также мы временно отказались от участия в выборах инициативных групп и представителей органов самоуправления. Мы все отдали политическим партиям", — отметил председатель ЦИК.

В первую очередь, пояснил Абдусаломов, эти ограничения связаны с желанием укрепить политические партии в стране, так как пока партийная система республики далека от западноевропейских аналогов.

И. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерина Голоулина.
Sputnik / Дильшода Рахматова
Голоулина: ЦИК Узбекистана и все партии готовы к открытому диалогу
"Наши партии довольно тяжелы на подъем, они еще не так сильны. Именно поэтому мы решили на время освободить их от конкуренции с другими политическими структурами. Надеюсь, у нас в будущем появятся по-настоящему сильные конкурирующие партии, возможно, и оппозиционные или вообще новые партии. Во всяком случае для их развития мы создали все условия", — добавил глава Центризбиркома.

Обращаясь к и. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерине Голоулиной, Абдусаломов подчеркнул, что Узбекистан будет по итогам выборов ждать компетентной оценки избирательного законодательства и готов в дальнейшем работать над его совершенствованием совместно с международными специалистами.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)
Теги:
партия, законодательство, выборы, Мирза-Улугбек Абдусаломов, ЦИК Узбекистана, Узбекистан



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