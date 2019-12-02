Елистратов о строительстве Пскемской ГЭС: уверен, что проект будет реализован

Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" Виктор Елистратов с оптимизмом смотрит на перспективы решения энергетической проблемы в Узбекистане.

В системе электроснабжения республики периодически возникают серьезные проблемы. Министерство энергетики ранее опубликовало статью, автор которой призвал граждан бережнее относиться к вопросам энергопотребления и энергосбережения — экономить и не воровать. При этом на днях между Узбекистаном и Туркменистаном было достигнуто соглашение об импорте в РУз в 2019-2020 годах электроэнергии. Как ожидается, этот шаг позволит устранить ее дефицит и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей.

В советское время действовала единая среднеазиатская энергосистема, напомнил заслуженный энергетик РФ Виктор Елистратов. После распада СССР транзит и перетоки электроэнергии где-то сохранились, и они регулируются совместными договорами, а где-то эти связи пока не восстановлены, и поэтому каждая страна работает самостоятельно.

"С другой стороны, линии электропередачи эксплуатируются достаточно долго и уже устарели. Нормативный срок их эксплуатации — 25-30 лет. В дальнейшем они модернизируются, реконструируются, все это требует денег, а в последние годы средств на восстановление сетевой инфраструктуры было недостаточно, — сказал Елистратов. — Кроме того, с течением времени меняются графики электрических нагрузок и энергопотребления".

Эксперт напомнил, что в Узбекистане принята программа по развитию гидроэнергетики, которая предусматривает строительство 18 и модернизацию 14 ГЭС общей стоимостью около четырех миллиардов долларов. По расчетам программы, ее реализация позволит к 2026 году увеличить мощности ГЭС в 1,7 раза — до более 3 тысяч МВт.

"Уже начато строительство первой, наиболее крупной из предлагаемых Пскемской ГЭС, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Она в значительной степени позволит в том числе обеспечивать пиковые нагрузки, перераспределять мощности, нести нагрузочные резервы, и это улучшит энергоснабжение Узбекистана. Конечно, такие объекты строятся не быстро, но это оптимистичный срок, и есть полная уверенность, что данный проект будет реализован", — сказал Виктор Елистратов.

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