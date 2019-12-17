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Елена Тен
Пресс-служба МДО

Елена Тен: в регионах очереди в мобильные детсады – их пока не хватает

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191217/13035135/Elena-Ten-v-regionakh-ocheredi-v-mobilnye-detsady--ikh-poka-ne-khvataet.html

Начальник Главного управления Министерства дошкольного образования Узбекистана Елена Тен рассказала об особенностях работы мобильных детских садов.

Чтобы как можно больше маленьких граждан Узбекистана, вне зависимости от района проживания, могли получать дошкольное образование, профильное министерство инициировало открытие мобильных детсадов, которые представляют собой переоборудованные автобусы. В них есть все необходимое для того, чтобы не зависеть от инфраструктуры: солнечные батареи, санузлы, горячая и холодная вода, кухни для разогрева еды, кондиционеры.

Модульный детский сад
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Любой желающий не сможет открыть модульный детский сад – представитель МДО
"Детсады на колесах предназначены именно для труднодоступных населенных пунктов. Спрос на дошкольные образовательные услуги в таких районах, конечно, имеется, но пока не удовлетворяется. Здесь очень большие очереди из родителей, которые хотят, чтобы их чада посещали мобильный детсад, поскольку в округе ДОО либо переполнены, либо их просто нет", — рассказала начальник Главного управления Министерства дошкольного образования Узбекистана Елена Тен.

Она отметила, что преимущества детсада на колесах в том, что он может перемещаться, например, между несколькими махаллями одного района в течение дня и в каждой быть по три часа.

Полный комментарий Елены Тен слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, автобусы, детские сады



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