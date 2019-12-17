Елена Тен: в регионах очереди в мобильные детсады – их пока не хватает

Чтобы как можно больше маленьких граждан Узбекистана, вне зависимости от района проживания, могли получать дошкольное образование, профильное министерство инициировало открытие мобильных детсадов, которые представляют собой переоборудованные автобусы. В них есть все необходимое для того, чтобы не зависеть от инфраструктуры: солнечные батареи, санузлы, горячая и холодная вода, кухни для разогрева еды, кондиционеры.

"Детсады на колесах предназначены именно для труднодоступных населенных пунктов. Спрос на дошкольные образовательные услуги в таких районах, конечно, имеется, но пока не удовлетворяется. Здесь очень большие очереди из родителей, которые хотят, чтобы их чада посещали мобильный детсад, поскольку в округе ДОО либо переполнены, либо их просто нет", — рассказала начальник Главного управления Министерства дошкольного образования Узбекистана Елена Тен.

Она отметила, что преимущества детсада на колесах в том, что он может перемещаться, например, между несколькими махаллями одного района в течение дня и в каждой быть по три часа.

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