Лебедев о выборах в Узбекистане: наблюдатели СНГ дадут объективную оценку

Основная миссия наблюдателей от Содружества независимых государств начинает свою работу на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные органы власти. Глава Исполкома СНГ поделился первыми наблюдениями от предвыборной кампании.

"Новый избирательный кодекс, принятый летом этого года, во многом отражает современные мировые тенденции и приближает Узбекистан к общемировым стандартам. Главный принцип в таких изменениях, чтобы это отвечала интересов народа и его гражданским правам. Но при этом в странах СНГ всегда учитывают национальные традиции и особенности и слепо не копируют все западные правила. Мы также не намерены призывать к этому и навязывать свое мнение", — подчеркнул Лебедев.

По его словам, республика основательно подготовилась к этому важному политическому процессу, в первую очередь за счет изменения законодательства.

Он добавил, что у миссии наблюдателей нет цели специально искать нарушения и тем более вмешиваться во внутренние дела Узбекистана. Все недочеты, которые будут выявлены, обязательно доведут до сведения узбекских коллег с пожеланиями и рекомендациями, что можно улучшить и усовершенствовать.

"Мы приехали на эти выборы как друзья Узбекистана, страны, с которой нас связывает общая история и традиции. В нашей команде профессионалы своего дела из восьми государств Содружества, которые, я уверен, дадут полную и объективную оценку проводимым выборам", — отметил глава миссии.

По словам Лебедева, предварительный мониторинг показал высокий уровень подготовки всех ответственных органов и структур республики, что дает основание надеяться на положительный результат – проведение открытых и конкурентных выборов, где места в парламенте получат самые достойные.

Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан приступила к работе 26 ноября 2019 года. В ее составе аккредитованы 182 наблюдателя, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Туркменистан, а также Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества и Исполком СНГ.