Лебедев о выборах в Узбекистане: наблюдатели СНГ дадут объективную оценку

"Новый избирательный кодекс, принятый летом этого года, во многом отражает современные мировые тенденции и приближает Узбекистан к общемировым стандартам. Главный принцип в таких изменениях, чтобы это отвечала интересов народа и его гражданским правам. Но при этом в странах СНГ всегда учитывают национальные традиции и особенности и слепо не копируют все западные правила. Мы также не намерены призывать к этому и навязывать свое мнение", — подчеркнул Лебедев.
Он добавил, что у миссии наблюдателей нет цели специально искать нарушения и тем более вмешиваться во внутренние дела Узбекистана. Все недочеты, которые будут выявлены, обязательно доведут до сведения узбекских коллег с пожеланиями и рекомендациями, что можно улучшить и усовершенствовать.
"Мы приехали на эти выборы как друзья Узбекистана, страны, с которой нас связывает общая история и традиции. В нашей команде профессионалы своего дела из восьми государств Содружества, которые, я уверен, дадут полную и объективную оценку проводимым выборам", — отметил глава миссии.
Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан приступила к работе 26 ноября 2019 года. В ее составе аккредитованы 182 наблюдателя, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Туркменистан, а также Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества и Исполком СНГ.