Самолеты Fokker 100 требуют особого обслуживания - военный летчик

"Как правило, к катастрофе приводят несколько совмещающихся внештатных ситуаций: метеоусловия, обледенение, перепад температур. Было ранее утро, влажность очень большая – все это может привести к интенсивному обледенению и поверхности самолета, и двигателя, если это все было недостаточно обработано перед полетом", – сообщил кандидат технических наук Владимир Попов.

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Эксперт также отметил, что самолет Fokker 100, на котором летели пассажиры рейса Нур-Султан - Алматы, достаточно почтенного возраста, но нельзя говорить, что он старый. Если его грамотно эксплуатировать и хорошо технически обслуживать, то он надежный и будет выполнять свои функции. При этом важно то, насколько владельцы авиакомпании следили за техническим состоянием авиалайнера.

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