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Самолеты Fokker 100 требуют особого обслуживания - военный летчик

© Sputnik / Timur Batyrshin
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Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (10)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191228/13122779/Samolety-Fokker-100-trebuyut-osobogo-obsluzhivaniya---voennyy-letchik.html

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов выразил мнение, какие факторы могли стать причиной крушения самолета компании "Бек Эйр" в Алматы.

"Как правило, к катастрофе приводят несколько совмещающихся внештатных ситуаций: метеоусловия, обледенение, перепад температур. Было ранее утро, влажность очень большая – все это может привести к интенсивному обледенению и поверхности самолета, и двигателя, если это все было недостаточно обработано перед полетом", – сообщил кандидат технических наук Владимир Попов.

Крушение самолета в Казахстане: как произошла катастрофа - хронология 

Эксперт также отметил, что самолет Fokker 100, на котором летели пассажиры рейса Нур-Султан - Алматы, достаточно почтенного возраста, но нельзя говорить, что он старый. Если его грамотно эксплуатировать и хорошо технически обслуживать, то он надежный и будет выполнять свои функции. При этом важно то, насколько владельцы авиакомпании следили за техническим состоянием авиалайнера.

Подробнее мнение российского эксперта слушайте в подкасте.

 

Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (10)



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