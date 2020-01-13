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Абхазский политолог Беслан Хагба
Sputnik / Томас Тхайцук

Политолог: Абхазия у опасной черты, и все это чувствуют

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Sputnik Узбекистан
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Политолог Беслан Хагба оценил обстановку в Абхазии, президент которой Рауль Хаджимба ушел в отставку.

Острая борьба за власть из года в год в Абхазии уже надоедает, отметил политолог Беслан Хагба. 

"Мы думали, что после выборов будет спокойно, но оппозиция недовольна, нет решения, которое устраивало бы всех. Противостояние идет по нарастающей, мы у опасной черты, и все в Абхазии это чувствуют. Не нашлась политическая сила — группа, лицо, лидеры, — которые подтолкнули бы противоборствующие силы к диалогу, пока этого не получается", — сказал Хагба .

Президент Абхазии подал в отставку
© Sputnik /
Президент Абхазии подал в отставку
По его словам, в прошлый раз из кризиса помог выйти приезд некоторых политических деятелей из России, подтолкнувший к диалогу, пишет Sputnik Абхазия. Политическая борьба в стране "уже надоедает", заявил политолог.

Абхазская оппозиция несколько месяцев протестовала против итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Девятого января активисты вышли на митинг в Сухуме, требуя отставки Рауля Хаджимбы. 

Десятого января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.

В воскресенье, 12 января, Центризбирком Абхазии назначила дату новых президентских выборов — они должны состояться 22 марта 2020 года

Рауль Хаджимба в тот же день подписал указ о добровольном сложении полномочий главы государства.

Теги:
выборы, оппозиция, Президент, Абхазия



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