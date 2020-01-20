20:02 20 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева

Эксперт: запрет на экспорт скота из Казахстана сильно ударит по Узбекистану

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1223/74/12237421.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200120/13262732/Gordeev-o-tom-kak-skazhetsya-na-Uzbekistane-zapret-eksporta-skota-iz-Kazakhstana.html

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев рассказал, как запрет Казахстана на экспорт живого скота скажется на Узбекистане и его мясном производстве.

Казахстан запретил вывозить из страны живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота, так как из-за массового экспорта в стране необоснованно выросли цены на мясо.

Коровы на ферме
© Sputnik / Евгений Биятов
Казахстан запретил экспорт живого скота

Также из-за "дефицита сырья, сложившегося в результате высокого уровня экспорта живого скота" в республике снизилась загрузка мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок.

По словам российского эксперта, подобного рода эмбарго приведет к дефициту мясного сырья и росту цен на мясную продукцию в Узбекистане.

"Говорить о конкретных цифрах пока преждевременно. Если правительству Узбекистана удастся своевременно решить проблему недостатка мясного сырья, то цены будут незначительно повышаться. Если проблема не будет решена в кратчайшее время, то мы можем увидеть рост цен и на 10%, и на 20%. Все будет зависеть от того, как отреагирует рынок Узбекистана на данное эмбарго", - отметил Гордеев.

По его словам, пострадают также убойные пункты и мясоперерабатывающие предприятия, загрузка которых заметно снизится.

Между тем главную проблему кризиса на мясном рынке Узбекистана эксперт видит в отсутствии "собственного значительного производства мяса с использованием современных технологий и достижений науки".

"Практика разведения скота в домашнем хозяйстве уже устарела и во многом вредит развитию мясопереработки в Узбекистане, поэтому срочно нужно восстанавливать промышленное производство мяса", - убежден Гордеев.

Он также добавил, что, безусловно, республика может попытаться найти новых поставщиков мяса в России, Монголии, Беларуси, Украине, Германии, Нидерландах, Канаде, Венгрии и других странах. Однако дальность нахождения поставщика скажется и на цене мясного сырья, заключил Гордеев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
скот, Узбекистан, Казахстан, мясо



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Obectra на Берлинской неделе моды в Берлине, Германия.
Неделя моды в Берлине, извержение вулкана Тааль, протесты в Париже — фото недели
Сергей Шойгу встретился с новыми генсеком ОДКБ
Новый генсек ОДКБ: России по силам все амбициозные задачи — видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться