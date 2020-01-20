Эксперт: запрет на экспорт скота из Казахстана сильно ударит по Узбекистану

Казахстан запретил вывозить из страны живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота, так как из-за массового экспорта в стране необоснованно выросли цены на мясо.
Также из-за "дефицита сырья, сложившегося в результате высокого уровня экспорта живого скота" в республике снизилась загрузка мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок.
По словам российского эксперта, подобного рода эмбарго приведет к дефициту мясного сырья и росту цен на мясную продукцию в Узбекистане.
"Говорить о конкретных цифрах пока преждевременно. Если правительству Узбекистана удастся своевременно решить проблему недостатка мясного сырья, то цены будут незначительно повышаться. Если проблема не будет решена в кратчайшее время, то мы можем увидеть рост цен и на 10%, и на 20%. Все будет зависеть от того, как отреагирует рынок Узбекистана на данное эмбарго", - отметил Гордеев.
По его словам, пострадают также убойные пункты и мясоперерабатывающие предприятия, загрузка которых заметно снизится.
Между тем главную проблему кризиса на мясном рынке Узбекистана эксперт видит в отсутствии "собственного значительного производства мяса с использованием современных технологий и достижений науки".
"Практика разведения скота в домашнем хозяйстве уже устарела и во многом вредит развитию мясопереработки в Узбекистане, поэтому срочно нужно восстанавливать промышленное производство мяса", - убежден Гордеев.
Он также добавил, что, безусловно, республика может попытаться найти новых поставщиков мяса в России, Монголии, Беларуси, Украине, Германии, Нидерландах, Канаде, Венгрии и других странах. Однако дальность нахождения поставщика скажется и на цене мясного сырья, заключил Гордеев.
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